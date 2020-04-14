Ученые назвали эффективный способ продлить жизнь

Москва, 14 апреля. Физические упражнения способствуют восстановлению мышечной ткани и продлению жизни. Соответствующее исследование провели ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета США, его результаты опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах, разделив их на две группы: «старые» (20 месяцев) и «молодые» (3–4 месяца). Затем для грызунов установили беговое колесо. Ученые выяснили, что за ночь пожилые мыши пробегали около пяти километров, молодые — до десяти.

Такие физические упражнения, как показал эксперимент, эффективны для «старых» грызунов, у которых после бега начали восстанавливаться мышцы. В группы «молодых» такого эффекта зафиксировано не было. Ученые пришли к выводу, что этот результат связан с омолаживанием мышечных стволовых клеток.

Ученые пояснили, что им удалось запустить процесс омолаживания ткани, увеличив экспрессию сигнальной молекулы — циклина D1, который в будущем может быть использован в препаратах для повышения регенерации тканей без физической нагрузки. Таким образом, эффективным способом продлить жизнь являются физические нагрузки.

Ранее ученые выяснили, что старение человека происходит в несколько этапов. Эксперты Стэнфордского университета провели исследование, в котором приняли участие почти 4,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 95 лет, и сделали анализ белков плазмы крови. Специалисты обнаружили нелинейные изменения в их структуре в зависимости от возраста участников исследования.