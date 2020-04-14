Первый пациент с коронавирусом скончался в Калмыкии

Элиста, 14 апреля. Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Республике Калмыкия. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

Министр сообщил, что в инфекционной больнице скончался пожилой мужчина, который имел патологии.

Ранее сообщалось, что Кикенов в настоящее время работает в обсерваторе для пациентов с подозрением на опасную коронавирусную инфекцию, министр ежедневно выходит в прямые эфиры в социальной сети, в которых рассказывает о положении дел в медицинском учреждении.

Напомним, что по состоянию на 13 апреля, в Калмыкии были официально зарегистрированы 59 случаев заражения опасной инфекцией, один из пациентов — ребенок. Пятеро пациентов успешно побороли болезнь и были выписаны из больницы.

Всего в России, по данным на 13 апреля, за сутки были зарегистрированы 2558 случаев заражения. Общее количество инфицированных в стране достигло 18328 человек, 1470 человек выздоровели, 147 умерли.

Ранее ФАН сообщал, что первая пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Архангельской области. 65-летняя женщина была госпитализирована в медицинский центр Семашко с обострением хронического заболевания. В процессе лечения медики диагностировали у нее наличие опасной инфекции.