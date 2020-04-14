Клинцевич уверен, что Россия приобрела большой политический вес после сделки ОПЕК+

России удалось не только изменить ситуацию на нефтяном рынке, но и заработать политические очки от сделки ОПЕК+. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.

Историческая сделка

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, которая была заключена 12 апреля, стала исторической. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он отметил, что достигнутая альянсом договоренность поможет 11 миллионам американцев, которые работают в нефтегазовой отрасли.

«Это очень монументально», — отметил Трамп.

Кроме того, американский лидер в очередной раз поблагодарил короля и наследного принца Саудовской Аравии, президента Российской Федерации Владимира Путина, «хорошего друга», показавшего «большую гибкость, президента Мексики».

Переговоры в рамках ОПЕК+ состоялись 12 апреля. Страны договорились о сокращении мировой нефтедобычи на 9,7 млн б/c.

Политические очки

Как отметил Франц Клинцевич, Россия получила политические очки от сделки ОПЕК+. Он напомнил, что именно Трамп звонил Путину, а не наоборот.

«Сегодня три основных игрока (США, Россия и Саудовская Аравия) определяли повестку на нефтяном рынке. Эта сделка была крайне важной и с экономической, и с политической точек зрения. Но сегодня ситуация такова, что самолеты не летают, машины не ездят, нефтехранилища заполнены, на рынке сейчас переизбыток нефти. Черное золото добывается больше, чем потребляется. Поэтому это не приводит к резкому подъему на цену нефти. Это связано с общим падением потребления энергоресурсов и остановкой многих промышленных процессов», — пояснил Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, Россия в этой ситуации приобрела большой политический вес. В этих тяжелых условиях (пандемия коронавируса и падения цен на нефть) действия России и ее позиция стали ключевыми.

«При этом Россия откликалась на любые просьбы о помощи. Ту позицию, которую сегодня занимает Россия в мире, за счет своей самоорганизации, в том числе и в борьбе с этой заразой. Это у всех вызывает уважение и, безусловно, как бы кто не хотел, рост авторитета России налицо», — добавил Франц Клинцевич.

Сенатор также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о необходимости прекратить санкционную политику во время пандемии нового типа коронавируса.

«И то, что Европейский союз во главе со своими хозяевами, Соединенными Штатами, не согласились с этим, для них это будет роковым решением. Уровень самодостаточности у России значительно больше, чем у любой европейской страны», — заключил Франц Клинцевич.

Развал ассоциации ОПЕК+, которая фактически контролировала цены на сырье и формировала равные условия торговли для производителей нефти, привел к тому, что между крупнейшими поставщиками топлива — Саудовской Аравией и Россией — началась холодная ценовая война.