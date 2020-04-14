Олени в поисках еды начали покидать парки в Японии. ФАН-ТВ

В японском городе Нара из-за пандемии коронавируса парки опустели без туристов. Обитающих там оленей больше некому подкармливать. В поисках еды парнокопытные покинули парки и вышли к людям на улицы древней столицы.

Олени вынуждены бродить по безлюдным улицам в окрестностях буддийского храма Кофуку-дзи и есть траву на газонах. Рогатые совершенно не боятся людей и с радостью готовы общаться с прохожими.

В результате распространения коронавирусной инфекции количество туристов в Японии резко сократилось. Вследствие этого животные оказались под угрозой голодной смерти.