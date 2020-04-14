Трамп раскрыл темы телефонных переговоров с Путиным

Вашингтон, 14 апреля. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что он обсудил вопрос вооружений с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в ходе брифинга в Белом доме.

«Это была важная часть нашего разговора», — подчеркнул Трамп.

В воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Трамп и Путин не обсуждали тему стратегических наступательных вооружений во время телефонного разговора. По словам Трампа, в основном во время разговора речь шла о Китае и его границах. Кроме того, мировые лидеры обсудили участие Мексики в заключении сделки ОПЕК+.

«Мы приветствуем определенную гибкость Мексики в этом вопросе», — уточнил Трамп.

В минувшее воскресенье ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти после произошедшего в марте обвала цен на мировых рынках. На первом этапе, который начнется в мае-июне текущего года, снижение составит 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК+ стремятся к общему сокращению добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки. По его словам, в таком случае энергетическая промышленность вновь станет сильной после окончания пандемии коронавируса.

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, без его участия она могла не состояться. Как уточнил министр, Путин постоянно связывался с американской стороной и Саудовской Аравией и обсуждал детали сделки.