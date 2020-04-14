Кедми рассказал о лазером оружии РФ, способном «ослеплять» ракеты США

Москва, 14 апреля. Военный и политический эксперт Яков Кедми рассказал о российском лазерном оружии, вывод которого в космос «ослепит» США.

Он назвал космос ареной борьбы электронных средств, разведки и систем наведения, добавив, что в настоящее время многие разработчики работают над вооружением, способным нейтрализовать средства противника. В эфире онлайн-канала Iton Яков Кедми рассказал, что особое значение это имеет для США, которые построили свою военную систему на спутниках и GPS.

По словам эксперта, именно способность нейтрализации спутников противника сможет решить исход возможной войны. Также он считает, что крупные страны должны быть готовы к работе в автономном режим, то есть без поддержки спутников связи. Еще одна важная задача — обеспечение армии альтернативными космическим средствами связи, считает военный и политический эксперт Кедми. Он призвал задуматься об автономном питании систем вооружений, которые выводят на орбиту.

Яков Кедми напомнил, что к настоящему моменту оружие в космосе уже есть, в том числе и лазерное, которое «намного легче сбивать спутники и самолеты, поражать системы наблюдения».

«Например, лазерное оружие, которое сегодня стоит на вооружении в России, стоящие на севере бригады, кроме физического уничтожения имеют совершенно другой эффект – ослеплять самолеты, ослеплять ракеты, лишать их возможности ориентирования в воздухе и нахождения цели», — пояснил Кедми.

Он добавил, что «вывод такого оружия в космос может быть очень эффективным».

Президент России Владимир Путин еще в прошлом году заявил, что лазерное оружие будет определять потенциал Вооруженных сил России в XXI веке. Российский лидер назвал чрезвычайно важной своевременную реализацию проектов по разработке образцов подобного типа вооружения.