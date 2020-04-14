Названы основные признаки выздоровления пациентов с коронавирусом

Москва, 14 апреля. Пациенты с коронавирусом могут перейти на домашнее лечение под наблюдением врачей после выписки из больницы. Об этом во вторник заявил департамент здравоохранения Москвы.

Ведомство отметило, что переход на домашнее лечение возможен только после прохождения острой фазы заболевания, когда болезнь идет на спад. Департамент здравоохранения назвал основные признаки выздоровления, на которые обращает врач, выписывая пациента.

Первый и главный признак — общее улучшение состояния человека. Кроме того, должны быть положительные изменения в данных компьютерной томографии, отсутствие патологических изменений в тканях легких. Чтобы позволить пациенту лечиться на дому, он должен подписать согласие.

«Это согласие означает, что пациент должен сохранять режим изоляции и ни в коем случае не означает, что наблюдение пациента будет прекращено. При этом пациент может остаться в больнице, если по каким-то причинам хочет этого», — сообщает департамент.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 18,3 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время 1,4 тыс. человек выздоровело, 148 умерло.

Основными очагами коронавирусной инфекции в мире являются США (582 тыс. заболевших), Испания (169,6 тыс.), Италия (159,5 тыс.), Франция (136,7 тыс.), Германия (128,2 тыс.) и Китай (82,1 тыс.). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Врачи рекомендуют чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности не выходить из дома без крайней необходимости.



