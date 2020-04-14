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Аэробика и гимнастика онлайн в медиагрупее Патриот

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Семейная пара тренеров Кирилл и Анастасия Парамоновы продолжат показывать, как поддерживать себя в форме дома. Свои комментарии по домашним упражнениям даст неоднократный призер «Гонки героев» тренер Алексей Сибилев.


Рубрика «Аэробика и гимнастика» поможет каждому зрителю правильно заниматься спортом в домашних условиях. Спортивные залы закрыты, но это не значит, что спорт должен исчезнуть из нашей жизни!  Мы надеемся, что традиция домашних упражнений останется с вами и после снятия ограничительных мер, вызванных коронавирусом.

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