Медиацентр «Патриот» публикует расписание на вторник, 14 апреля

Санкт-Петербург, 14 апреля. Во вторник, 14 апреля, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» начнут эфир с рубрики «Аэробика и гимнастика».

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Семейная пара тренеров Кирилл и Анастасия Парамоновы покажут, как поддерживать себя в форме дома. Свои комментарии по домашним упражнениям даст неоднократный призер «Гонки героев» тренер Алексей Сибилев.

Рубрика «Аэробика и гимнастика» поможет каждому зрителю Медиагруппы «Патриот» правильно заниматься спортом в домашних условиях. Спортивные залы закрыты, но это не значит, что спорт должен исчезнуть из нашей жизни! Мы надеемся, что традиция домашних упражнений останется с вами и после снятия ограничительных мер, вызванных коронавирусом.

В 14:00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Цены в магазинах. Ждать ли повышения?».

Россиян волнуют новости о возможном повышении цен, люди сталкиваются с изменениями ценников в магазинах. В нашем эфире мы выясним, на какие товары и по каким причинам цены изменятся, какая продукция не подорожает, а какая может даже подешеветь. Мы ответим на вопрос, какие меры могут быть приняты для сдерживания цен, какая работа ведется с производителями социально значимых товаров. Как ситуация с коронавирусом повлияла на производство и спрос?

В 16:00 вы увидите выпуск программы «Психолог онлайн». Это бесплатная психологическая помощь профессионала в прямом эфире для всех.

Психолог и гештальт-терапевт Людмила Суздальцева расскажет о конкуренции в семье. Что делать, если дети соревнуются между собой и эта борьба приобретает нездоровый характер, как быть с конкуренцией между супругами, между детьми и родителями? Как справиться с явлениями, разрушающими семейную идиллию.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира: +7 994 424 95 87.

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