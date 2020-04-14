Москва, 14 апреля. Известная телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что пережила выкидыш. О потере третьего ребенка она рассказала в прямом эфире в Instagram на странице журналистки и генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.

Первого ребенка Лера Кудрявцева родила в 1990 году — тогда на свет появился ее сын Жан от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Сейчас телеведущая замужем в третий раз, ее супругом в 2013 году стал хоккеист Игорь Макаров.

Кудрявцева рассказала Канделаки, что мечтала родить ребенка от Макарова, поскольку ее сын давно вырос. Однако на пути к продолжению рода паре пришлось столкнуться с серьезными трудностями. Забеременеть телеведущая смогла только благодаря процедуре ЭКО, пишет «Вечерняя Москва». В результате в 2018 году на свет появилась девочка Маша. Однако через несколько месяцев после родов Кудрявцева стала чувствовать себя странно.

«Появились боли в спине, живот тянуло. Я позвонила своему гинекологу и приехала на встречу. Она меня осмотрела и сообщила, что я беременна»,— цитирует телеведущую KP.RU.

По словам Кудрявцевой, на тот момент срок беременности составлял два месяца. Звезда была шокирована, однако они с мужем приняли решение оставить ребенка. При этом ведущая понимала, что ее организм серьезно ослаблен после ЭКО и тяжелой беременности, поэтому сохранить плод вряд ли удастся.

«Посчитали так: если смогу выносить, то будет замечательно. Но так получилось, что не вышло», — рассказала она.

Пережив выкидыш, Кудрявцева быстро взяла себя в руки, поскольку ей надо было заботиться о маленькой дочке. Также звезда призналась, что они с мужем обсуждали планы на третьего ребенка, однако родить снова у 48-летней ведущей вряд ли получится, а обращаться к суррогатной матери она не хочет.