Треск чубов за печенегов. Роман Носиков о лучшем наказании YouTube за блокировку Путина

Коронавирус, явившись в нашу жизнь, вжился в роль внезапного ревизора. Все страны, чиновники, системы застыли перед ним в гоголевской сцене — их нелепые позы выражают истинную суть постигшего мир кризиса.



В Нью-Йорке, оказывается, отсутствует медицина для бедных. Там бюджет на здравоохранение годами распиливался на «психологическую помощь населению», которой командовала, сюрприз, жена мэра. Вот те раз! Никогда такого не было, и вот опять.

До американских бедствий, впрочем, нам дела нет — если только сама Америка не вмешивается в наши дела. На днях главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала странное:

«Алгоритмы» ютюба, не протрезвев с выходных, забанили на канале НТВ обращение Начальника к стране по поводу коронавируса. С двумя миллионами просмотров».

Начальник — это президент России Владимир Путин. Речь идет о его обращении к нации от 25 марта.

«В связи с этим вопрос, задавать который у меня уже устали пальцы на клаве. Какого хрена мы позволяем иностранной коммерческой организации, обслуживающей, помимо прочего, внешнеполитические интересы США, а также являющейся инструментом работы спецслужб США (о чем не орал еще только безмозглый), осуществлять цензуру на территории нашей страны?» — поинтересовалась Симоньян.

И продолжила:

«Цензура у нас, напомню, запрещена конституцией, столь милой сердцам поколения ютюберов. Это вопрос к нашим, отечественным кабинетам. К ютюбу у меня вопросов нет».

Суть претензии Маргариты Симоновны абсолютна ясна, и это повод поговорить о нескольких важных вещах. Но для начала позвольте напомнить: как раз перед тем как удалить ролик с Путиным, YouTube удалил видео с доктором Денисом Проценко, который командует инфекционным центром в Коммунарке.

Сейчас доступ к его интервью восстановлен. Но нет никаких гарантий, что YouTube в дальнейшем не будет точно так же закрывать доступ к общественно значимой информации, в том числе касающейся безопасности миллионов граждан России.

Давайте подумаем, как так могло получиться. На что мог обидеться «алгоритм ютюба»? На печенегов? Что ж, знаем мы одно место, неравнодушное к печенегам, Путину и истории Руси.

Там как раз полным ходом идет деиндустриализация, и высвободившееся население подалось в различного сорта «активисты». Они лайкают и дизлайкают в Сети все, что им прикажут. Они строчат как подорванные, что «все не так однозначно», от имени дочерей офицеров, внучек инфекционистов, племянников нефтяников… И они же тискают жалобы на контент в YouTube и Facebook.

Будучи не в состоянии «освободить оккупированный Крым» и восстановить контроль над Донбассом, патриоты маленькой, но очень свободолюбивой европейской страны, шесть лет назад добровольно легшей под Америку, совершают виртуальные набеги на Москву, оставляя после себя горы информационных кизяков и пепелища блогов.

С «алгоритмом» все ясно.

А вот вторая часть реплики Маргариты Симоньян нуждается в более обстоятельном ответе.

Сегодня Россия превращается в глобального игрока. Это значит, что нашей стране придется взаимодействовать с другими глобальными игроками — и в том числе навязывать кому-то из них свою волю. Но делать это инструментами, которые создавались для воздействия на свой камерный бизнес, — не получится.

Штрафовать компанию Google или Facebook штрафами, придуманными для распугивания продавцов некачественной шаурмы, — бессмысленное дело. И даже вредное. Потому что государству вредно, когда его шаги по принуждению кого-то действовать по его правилам смешны. Такой смех не продлевает жизнь.

Для воздействия на глобальных монстров России требуется принципиально новая законодательная база. Мы должны понять, что отечественный рынок — это ценность, а право находиться на нем — привилегия. За такую привилегию нужно платить полным подчинением российским законам. Прежде всего это должны понять чиновники, регулирующие те или иные сегменты услуг.

Граждане России имеют право получать услуги по российским законам — в том числе и в Рунете. Это вопрос суверенитета. И если, скажем, в глазах России Арсен Павлов и Михаил Толстых — Моторола и Гиви — никакие не террористы, то никто не имеет права запрещать российскому гражданину выкладывать их фото в собственном блоге. Даже если этот блог заведен на американской платформе. Если же у Facebook и украинских пользователей от этого подгорает, то их мнение не должно выходить за пределы границ США и Украины.

Итак, что мы имеем?

Американские интернет-компании непосредственно и постоянно ограничивают свободу слова граждан России. Этим они выказывают полнейшее презрение к нашим конституционным правам, то есть фактически осуществляют в отношении нас дискриминацию. Однако законодательных мер по защите своих граждан от такого рода дискриминации у России нет. Наше законодательство в этой области — все еще на уровне XX века.

То есть Россия даже не начала еще борьбу, не победив в которой, ей не сдать экзамен на зрелую державу.

Нельзя заявлять о себе как об альтернативе глобальному лидерству «исключительной нации», не заставив ее корпорации подчиняться нашим законам на нашей земле.

Невозможно поставить на место оборзевших граждан «территории 404», пока они могут использовать «исключительную нацию» как крышу для вмешательства в наше информационное поле.

Собственно, это наше информационное поле еще только предстоит создать. Сегодня оно существует только как культурно-языковой феномен, а в юридическом плане это настоящий проходной двор.

Так что делать-то?

Да уж конечно, не гоняться за должностными лицами американских корпораций со штрафными квитанциями. Есть меры более эффективные.

Американские корпорации получают с российского рынка вполне ощутимый поток денег — и за платные услуги, и за рекламу. Способность перекрыть этот поток — а как раз такая возможность у России есть — это достаточный рычаг воздействия на политику той или иной компании в отношении российских пользователей.

Как вы думаете, уважаемые друзья, что случится со свободолюбивыми сотрудниками того же «ютюба», действия которых привели к пересыханию денежного потока их корпорации? Будут ли американскому пану так же дороги их чубы, мокрые шаровары и душевная боль за печенегов, как его собственные деньги?

То-то и оно.