Российские специалисты получили из США штамм коронавируса для работы над вакциной

Москва, 14 апреля. Российская компания привезла из США штамм коронавируса для работы над созданием вакцины. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Томской таможни, через которую проходил опасный груз.

«В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции 2019-nCoV российская компания для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем ввезла из США в Московский регион вирусные частицы», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что контейнер с вирусными частицами весил 88 граммов, а весь груз вместе с контейнером — 4,5 кг. Штамм коронавируса хранился в специальном флаконе, где поддерживалась постоянная температура на уровне 2-8 градусов. Таможенная декларация была удаленно подана еще 10 апреля. Понимая срочность доставки, сотрудники таможни провели проверку груза в ускоренном режиме.

России, как и в других странах мира, идет работа по созданию вакцины от коронавируса. По словам специалистов, с учетом необходимости проведения клинических испытаний, она может быть создана через 11 месяцев. Врачи утверждают, что эпидемия коронавирусной инфекции, которая за несколько месяцев охватила весь мир, пойдет на спад, как только появится вакцина, а у населения выработается коллективный иммунитет. Тогда коронавирус станет обычным сезонным заболеванием, как ОРВИ.

Отметим, что именно отсутствие иммунитета и вакцины стало причиной столь быстрого распространения заразы, первая вспышка которой произошла в Китае. Кроме того, мировой эпидемии способствовал высокий уровень глобализации, а также запоздалые меры по введению карантина.