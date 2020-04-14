Каждый четвертый россиянин мечтает о прогулках после окончания режима самоизоляции

Москва, 14 апреля. Около 23% опрошенных россиян заявили, что мечтают пойти погулять после окончания действия режима самоизоляции. Об этом говорят итоги опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Отмечается, что каждый десятый планирует пойти в салон красоты или парикмахерскую. При этом 9% людей хотят первым делом отправиться в спортзал. Как пишет ТАСС, 23% россиян заявили, что мечтают о прогулках. Среди выбравших этот вариант ответа 26% женщин и 19% мужчин.

«10% респондентов первым делом хотят посетить парикмахерскую или салон красоты. Примечательно, что это практически одинаково важно и для мужчин (9%), и для женщин (10%)», — уточнили специалисты.

Ранее эксперты рассказали, как обезопасить поездку в транспорте в пандемию COVID-2019. Пассажирам общественного транспорта в период пандемии коронавируса необходимо соблюдать меры санитарной безопасности и выбирать время, когда по городу ездит меньше людей.

Опасность поездки в автобусах и электричках повышается за счет скученности пассажиры, отмечают эксперты. В них в среднем в радиусе 4,5 метра находится больше людей, чем в других видах транспорта. Вентиляция в автобусах и электричках идет на общий объем салона или вагона, пассажиры меняются часто, что увеличивает количество контактов. Кроме того, в общественном транспорте пассажирам приходится держаться за поручни.

Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют выбирать для поездок время, когда нагрузка на транспорт минимальна: ранним утром, днем или поздним вечером. Во время поездки рекомендуют избегать тесного контакта с кашляющими или чихающими людьми, не касаться лица и продезинфицировать руки антисептиком после выхода из салона. По завершении поездки следует переодеться и постирать «дорожную» одежду, вымыть, по возможности, голову, рассказали эксперты.