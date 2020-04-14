Валерия удивила мужа образом с подушкой вместо платья

Москва, 14 апреля. Российская исполнительница Валерия поддержала популярный в Сети челлендж и сделала фотографию с подушкой вместо платья. Снимок звезда выложила в своем профиле в Instagram.

Сейчас обороты набирает pillow challenge: во время самоизоляции из-за коронавируса многие примеряют подушку вместо привычной одежды, подвязывают ее поясом и публикуют фотографии в социальных сетях.

Валерия посоветовала не слушать «зануд», которые после ее участия в челлендже могут сказать: «Взрослая, вроде, женщина, и она туда же».

«А я говорю: «Поднимайте себе и своим близким настроение любыми способами». Один взгляд мужа, говорящего в момент моей съемки по телефону, чего стоит — он вообще ничего не понял, почему я так и оделась и почему у меня такой вид сзади», — написала Валерия под фото.

Поклонники восхитились фигурой 51-летней певицы и осыпали ее комплиментами. Удивленный супруг певицы музыкальный продюсер Иосиф Пригожин также не смог пройти мимо. Он пояснил, что в тот момент «смог только взглядом проводить и текущей слюной» жену в необычном образе.

«Я не понял, что это? Вижу: идет мимо меня красотка с подушкой, но я, к сожалению, был на конференц-связи с телеканалом», — объяснил Пригожин.