Роскачество проверило консервированную кукурузу на безопасность

Москва, 14 апреля. Эксперты Роскачества проверили 33 бренда консервированной кукурузы. Специалисты установили, что все торговые марки безопасны, однако выявили нарушения ГОСТа.

Кукурузу проверяли по 47 показателям, 19 из которых — показатели безопасности. Отдельно продукт протестировали на 396 пестицидов. В результате эксперты не выявили вредные вещества.

«Вся исследованная Роскачеством консервированная кукуруза соответствует требованиям безопасности. Не подтвердились опасения потребителей о наличии в ней ГМО и пестицидов, консервантов и красителей», — рассказали в организации.

По версии Роскачества, лучшими брендами консервированной кукурузы стали Globus, Lutik, Solvita, «Едим дома», «Кормилица» и «Скатерть-самобранка».

У 17 торговых марок, 12 из которых изготавливали продукцию по ГОСТу, массовая доля зерен в банке не соответствовала стандартам. В этот список попали бренды «Бояринъ», Globus, «ВкусВилл», «Ваш выбор», «Принцесса вкуса», «Дядя Ваня», «Лента», «Юнона», «6 соток», Green Ray, Obilie и Heinz, пишут «Известия». Кроме того, у некоторых торговых марок не соответствовали ГОСТу внешний вид продукции, цвет и заливочная жидкость. Как отметили в Роскачестве, в банках брендов «Маркет Перекресток» и Green Ray эксперты обнаружили мутную, грязно-желтую жидкость с коричневым оттенком, что является нарушением.

Ранее эксперты Роскачества рассказали о правилах хранения круп и муки. Специалисты посоветовали использовать герметичные емкости.