Певица Анна Седокова нелестно отозвалась о продюсере «ВИА Гры»

Москва, 14 апреля. Российская певица Анна Седокова, которая стала знаменита благодаря своему участию в группе «ВИА Гра», рассказала о своей работе в музыкальном коллективе. Своими воспоминаниями она поделилась во время общения в прямом эфире Instagram с певицей Ольгой Поляковой.

Как уточнила Седокова, они с другими участницами группы объявили друг другу холодную войну. По ее словам, участницы группы при встречах мило друг с другом общаются, но никогда не созваниваются в обычной жизни.

По словам Седоковой, во всем виноват продюсер коллектива Константин Меладзе.

Ранее Седокова выступила в защиту женщин, которые стали жертвами сексуального насилия. Артистка опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором призналась, что оказалась в подобной ситуации 25 лет назад.

Седокова намекнула, что в 12 лет подверглась домогательствам, однако не стала вдаваться в подробности. Певица отметила, что хранила молчание на протяжении долгих лет, так как боялась рассказать о произошедшем.

Певица подчеркнула, что женщины должны научиться уважать себя, «свою душу и свои мечты», а также научиться давать отпор всем, кто «позволяет себе лишнее».

Ранее российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил, что спортсмен Александр Емельяненко представляет опасность для общества. По его словам, Емельяненко пытался изнасиловать жену члена сборной России по самбо. Он также добавил, что Емельяненко не способен контролировать свое поведение, так как является «беспредельщиком».