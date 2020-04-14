Кабмин наделил МЧС и Росгвардию правом штрафовать людей. События дня. ФАН-ТВ

Кабмин объявил, кто сможет штрафовать граждан в случае ЧС В правительстве утвердили список госслужащих, уполномоченных штрафовать граждан, нарушивших правила поведения при чрезвычайных ситуациях. Документ, подписанный Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина. В случае введения режима ЧС, выписывать протоколы смогут должностные лица полиции, МЧС, Росгвардии и, конечно, руководители указанных ведомств. Кроме того, этим правом теперь наделены должностные лица «Роскосмоса» и «Росатома», уполномоченные решать задачи по защите населения от чрезвычайных ситуаций, руководители аварийно-спасательных служб и формирований, созданных органами местного самоуправления. Сумма взыскания для физических лиц будет варьироваться от одной до 50 тысяч рублей. Для юридических — от 100 до 300 тысяч.

Профессор медицины объяснил рост заболеваемости в Москве В Москве падает индекс самоизоляции и увеличивается число зараженных коронавирусом. Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов озвучил причины быстрого роста заболеваемости в столице. По его словам, в первую неделю индекс самоизоляции граждан был довольно высок. И замедления темпов распространения COVID-19 удалось добиться. Но сегодня и особенно последнюю неделю, москвичи все меньше соблюдают режим самоизоляции. А эти процессы обратно пропорциональны, уверен Ачкасов. По данным на сегодня число заболевших в мире превысило два миллиона человек, его жертвами стали почти 120 тысяч. В России сегодня более 18 тысяч заболевших, большинство, по-прежнему, в Москве. Статистика меняется постоянно.

Саудовская Аравия снижает цены на нефть для Азии Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии снижает стоимость нефти для стран Азии в мае. Скидка варьируется от трех до пяти с половиной долларов на каждый баррель. Компенсировать снижение цены в королевстве, видимо, намерены за счет увеличения цен на поставки черного золота в США: на два с половиной — четыре доллара. При этом для Европы все текущие ценники останутся прежними.