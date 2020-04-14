Роспотребнадзор рассказал о принципах питания для граждан в самоизоляции

Москва, 14 апреля. Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для людей, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях. Инфографику с рекомендованным рационом опубликовал Роспотребнадзор во вторник.

Для поддержания организма, специалисты рекомендуют включать в меню больше витаминов и продуктов с пониженной калорийностью. Кроме того, россиянам следует ограничить употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков. Стоит также воздержаться от мучных изделий и продукции из переработанного мяса.

Эксперты рекомендуют увеличить количество приемов пищи, но сократить порции. Для этого необходимо распределить меню на несколько приемов пищи: три основных и один-два перекуса.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости жестких мер самоизоляции в регионах, чтобы не допустить распространения коронавируса. Она подчеркнула, что регионы отстают на три-четыре недели от Москвы и Подмосковья — «лидеров» по заболеваемости, поэтому у отдельных субъектов страны есть возможность подготовиться, пишет «Газета.ru».