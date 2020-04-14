Глава «Газпром нефти» не считает сделку ОПЕК+ «повторением Брестского мира»

Москва, 14 апреля. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков считает, что новая сделка ОПЕК+ была необходима в текущей ситуации на рынке. По его словам, она не является повторением Брестского мира.

Руководитель прокомментировал сравнение совладельца «Лукойла» Леонида Федуна сделки ОПЕК+ с мирным договором о выходе СССР из Первой мировой войны. Как пишет издание «Коммерсант», Дюков подчеркнул, что соглашение нужно всем производителям и в нем нет «ничего унизительного».

«Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%», — напомнил он.

По словам специалиста, это соответствует квоте, которая была у Москвы в рамках сделки в 2016–2019 годах. По мнению Дюкова, соглашение поддержат США, Бразилия, Норвегия.

«С учетом сокращения добычи, которое будет произведено этими странами, доля России составит менее 15%», — сказал он.

В минувшее воскресенье ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти после произошедшего в марте обвала цен на мировых рынках. На первом этапе, который начнется в мае-июне текущего года, снижение составит 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК+ стремятся к общему сокращению добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки, передавал RT. По его словам, в таком случае энергетическая промышленность вновь станет сильной после окончания пандемии коронавируса.

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, без его участия она могла не состояться, передавала «Газета.ру». Как уточнил министр, Путин постоянно связывался с американской стороной и Саудовской Аравией и обсуждал детали сделки.