Вирусолог объяснил, чем опасны закрытые помещения в период пандемии коронавируса

Местами повышенной опасности из-за коронавируса могут считаться любые закрытые помещения, где собирается большое количество людей. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал вирусолог Вадим Покровский.

Как указал ранее врач-оториноларинголог Владимир Зайцев, аптеки, магазины и заправки являются самыми опасными местами, где легче всего подхватить COVID-19. Как объясняет доктор медицинских наук, аптеку чаще всего посещают уже зараженные люди, так как за лекарствами множество посетителей обращаются лишь при первых или длительных симптомах заболевания. Он также обратил внимание, что при покупке медикаментов могут возникать очереди и скопление людей, а в таком случае рекомендуемую дистанцию держать становится невозможно.

На второе место в рейтинге врач поставил продуктовый магазин. При его посещении ходить за продуктами в маске, обрабатывать ручки тележки или корзинки антисептиком. Заправки, по словам отоларинголога по степени опасности находятся на третьем месте. Врач подчеркивает, что топливораздаточный пистолет колонки, за который ежедневно берутся десятки людей, является настоящим рассадником заразы.

В свою очередь, руководитель отдела ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что при определении опасности заражения коронавирусом стоит избегать мест, которые имеют маленькую площадь.

«Наиболее опасные места находятся там, где есть небольшое закрытое помещение и в нем собирается много людей. Представьте комнату для банкомата в Сбербанке, которая имеет маленькую площадь и там собирается много людей. Чаще всего площадь такой комнаты 3x3 метра, но там человек десять. А бензоколонки – это места открытые, где происходит высокий обмен воздуха и там редко люди собираются толпой. Чем больше людей на меньшей площадки, тем опаснее место. Во все такие места нужно обязательно заходить в маске, что значительно снижает риск заражения», — рассказал Покровский в комментарии ФАН.

Академик РАН также напомнил о рекомендуемой дистанции между людьми во время посещения общественных мест.

«Некоторые рекомендует полтора или два метра. Я рекомендую держаться как можно дальше. Если есть возможность уйти на пять метров, то это лучше, но надежно метров десять», — заверил вирусолог.

Ранее профессор Евгений Ачкасов заметил, что в столице наблюдается парадоксальная ситуация с распространением коронавируса и изменением индекса самоизоляции. По словам ученого, изначально, находясь на самоизоляции, россияне строго следовали соответствующим рекомендациям, но потом ситуация изменилась.