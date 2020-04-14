Совет Европы ищет консультантов для развития Государственного бюро расследований Украины

Москва, 14 апреля. Совет Европы объявил тендер на консультационные услуги, направленные на совершенствование работы Государственного бюро расследований Украины. Об этом сообщается в документах Совета Европы.

Отмечается, что работа специалистов будет разделена на четыре направления. По данным издания RT, проект нацелен на помощь институциональному развитию Государственного бюро расследований для обеспечения эффективной борьбы с ненадлежащим обращением.

Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о «кризисных явлениях» в своей работе. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорилось о выявлении нарушений в разных сферах деятельности бюро.

ГБР выступило с предложением «конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений». Кроме того, ведомство рекомендовало гражданам сообщать «о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей».

Ппрезидент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя бюро, вместо Романа Трубы назначив его главой Ирину Венедиктову.

24 декабря 2019 года Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР, который наделил ведомство статусом государственного правоохранительного органа.

В середине декабря бюро сообщило о 15 уголовных делах, в которых фигурирует бывший президент Украины Петр Порошенко. По каждому из дел ведутся десятки следственных мероприятий. Несмотря на сложность производств, их ведут всего семь следователей, рассказал бывший руководитель Госбюро расследований Роман Труба.