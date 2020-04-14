Инфекционист Никифоров рассказал, когда карантин может быть опаснее болезни

Москва, 14 апреля. Карантин может стать опаснее, чем сама болезнь, которая его вызвала. Такое мнение высказал заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.

Соответствующее заявление Никифоров сделал во время эфира телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1». Он отметил, что негативные последствия карантина проявляются тогда, когда меры слишком жесткие.

«В жестком карантине мы можем наскочить на ситуацию, когда лекарство станет ядовитее, чем сама болезнь. Пока, слава богу, мы эту палку не перегнули», – сказал Никифоров.

Напомним, ранее китайские ученые заявили, что в ноябре в мире может случиться новая вспышка коронавируса. Однако благодаря полученному опыту вторая волна не будет столь серьезной. На этот раз под ударом могут оказаться страны Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, пишет «Газета.ru».

В данный момент в Китае, по утверждениям властей страны, распространение коронавируса остановлено. В конце марта с китайской провинции Хубэй и города Ухань, который стал эпицентром пандемии и был закрыт с конца января на карантин, было решено снять ограничения на въезд и выезд.