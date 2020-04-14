В России предложили увеличить стипендию студентам-волонтерам

Москва, 14 апреля. Глава проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Илья Семин предложил ввести ряд поощрений для студентов-волонтеров, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Он направил письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Как пишет RT, общественник считает, что для волонтеров, обучающихся на коммерческой основе в вузах, стоимость обучения во время самоизоляции необходимо снизить на четверть. По словам Семина, студентам-бюджетникам нужно повысить размер стипендии в два раза.

Напомним, вакцина от коронавируса может появиться уже в 2021 году, но выявление возможной токсичности и проверка влияния на беременность могут затянуть процесс на полтора года, об этом рассказали эксперты. По словам профессора, доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна пригодные для испытания варианты вакцины создать не так сложно, сами испытания занимают очень много времени.

Сроки массового применения вакцины зависят от результатов испытаний, так как даже при понятном процессе разработки препарат может оказаться недостаточно эффективным, отметил вирусолог. Эксперт напомнил, что ни одна вакцина не дает стопроцентную гарантию. Но если ее можно применять, если вакцина способна защитить более 50% людей. Хорошая вакцина должна защищать 80-90% людей, утверждает Альтштейн.

Кроме того, на сроки разработки влияют необходимые для изучения процессы, которые невозможно ускорить.

Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев считает, что на создание вакцины может потребоваться полтора года.