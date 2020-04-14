Российские дипломаты ответили на обвинения Пентагона в адрес RT и Sputnik

Вашингтон, 14 апреля. Посольство России в США ответило на «абсурдные» обвинения Пентагона в адрес Sputnik и RT в дезинформации о COVID-19 в.

«Призываем оборонное ведомство США направить все усилия на борьбу с коронавирусной инфекцией. В первую очередь в своих рядах... Абсурдно при этом в чем-то обвинять Sputnik и RT», — говорится в комментарии диппредставительства о проходящих в Пентагоне брифингах о «российской дезинформации».

В посольстве отметили, что если военнослужащие США «не моют руки, то это точно не вина российских СМИ».

В пресс-службе МИА «Россия сегодня» в феврале рассказали о запросе от журналиста издания Newsweek, который касался отслеживания аккаунтов Sputnik в социальных сетях на предмет распространения якобы ложной информации о вспышке коронавирусной инфекции.

В посольстве отметили, что журналисты информируют аудиторию о происходящем и делают свою работу. Нападки со стороны Пентагона, по мнению дипломатов, можно рассматривать как фактор, влияющий на безопасность сотрудников российской прессы в США.

Ранее в Международной федерации журналистов заявили, что аресты и давление на журналистов российских СМИ в Турции недопустимы.

Представители организации призвали власти Турции обеспечить безопасность всех сотрудников СМИ, работающих на территории страны.