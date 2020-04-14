Университет Хопкинса скорректировал число заразившихся коронавирусом в мире

Вашингтон, 14 апреля. Американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет статистику по случаям заражения коронавирусом, скорректировал число инфицированных в меньшую сторону. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте организации.

Ранее университет сообщил, что число заразившихся COVID-19 превысило два миллиона человек. Эти данные были доступны в течение двух часов, однако затем изменились. Так, по состоянию на 08.15 по московскому времени, число заразившихся составляет 1 920 958, а умерших — 119 686. Кроме того, 453 145 человек с COVID-19 во всем мире уже выздоровели.

Напомним, первые случаи инфицирования коронавирусом были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19.

По данным на утро 14 апреля, в России сейчас насчитывается 18 328 случаев заражения коронавирусом. 148 пациентов с COVID-19 в нашей стране скончались, при этом выздоровели 1470 человек.

Ранее врач Владимир Зайцев назвал места, в которых повышен риск заражения коронавирусом. По словам специалиста, в период эпидемии опаснее всего посещать аптеки, пишет «Дейта». Также риск подцепить инфекцию повышается при посещении заправок, магазинов, во время выноса мусора и выгула собак, сообщает «Газета Кемерова».