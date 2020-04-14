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Пандемия коронавируса может привести к признанию ДНР и ЛНР

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Пандемия коронавируса может привести к признанию ДНР и ЛНР

Сегодня исполнилось шесть лет указу постмайданных киевских властей о начале так называемой «антитеррористической операции» против народных республик Донбасса. Подписанный так называемым и.о. президента Украины Александром Турчиновым указ, по сути, стал официальным объявлением войны против собственных граждан. И эта война продолжается до сих пор.

Эксперты Федерального агентства новостей рассказали, когда же придет конец войне и как пандемия коронавируса способна повлиять на судьбу Донбасса. 

Пандемия коронавируса может привести к признанию ДНР и ЛНР

Все зависит от «поствирусных» раскладов

«Ситуация тупиковая. Украина не может силой решить вопрос ДНР и ЛНР. А народные республики не хотят возвращаться в страну, которая убивает мирных жителей», — рассказал политолог, декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Украина сейчас пребывает в состоянии хронического кризиса. Грядущая распродажа земель олигархами и транснациональными корпорациями приведет к очередному кризису власти, на этот раз с непредсказуемыми последствиями, считает политолог. 

«Мы видим, что у президента Украины Владимира Зеленского уже сейчас падает рейтинг. А это в «незалежных» реалиях неизбежно приводит в децентрализации власти», — отметил эксперт. 

По его мнению, в обозримом будущем ситуация в Донбассе, в том числе на линии фронта, как ни прискорбно, вряд ли изменится. Хотя многое будет зависеть от того, какой Украина выйдет из пандемии коронавируса. Удастся ли ей избежать серьезных жертв и социальных осложнений?

Пандемия коронавируса может привести к признанию ДНР и ЛНР

«Я не уверен, что Запад после волны пандемии захочет заниматься Украиной так плотно, как он занимался ею раньше. Вполне возможно, что у ДНР и ЛНР появится хороший шанс на интеграцию в состав России либо на конституирование в качестве самостоятельных постсоветских государств», — заявил Александр Шатилов. 

Многое будет зависеть и от российских «поствирусных» раскладов. Дело в том, что в тени борьбы с коронавирусом идет большая аппаратная борьба за перераспределение полномочий, считает собеседник ФАН. 

«Важно, кто в российской элите окажется на более выгодных позициях, когда кризис минует: сторонники поддержки ДНР и ЛНР или же сторонники сдачи Донбасса под видом выполнения Минских соглашений выгодным украинской стороне образом», — пояснил политолог. 

При этом не только российская элита, но и элиты многих крупных стран на Западе ведут перестановку своих сил для того, чтобы вскоре начать новые сражения, как минимум политические. От того, как именно пройдут все эти трансформации и кто лучше подготовится к новой «посткоронавирусной» реальности, зависит судьба Донбасса, уверен Александр Шатилов.

Пандемия коронавируса может привести к признанию ДНР и ЛНР

Донбасс для Украины потерян

Как заявил в интервью ФАН член Совет Федерации Сергей Цеков, украинский президент способен остановить горячую фазу войны в Донбассе, однако это не является его главной задачей. 

«Ясно, что Зеленский не хочет выполнять свои предвыборные обещания о том, что он установит мир в Донбассе. Он попытался ускорить процесс обмена пленных, изобразил какие-то меры по разведению воюющих сторон. Однако в условиях падения его рейтинга на него тут же надавили так называемые «ветераны АТО», — рассказал сенатор. 

На самом деле большинство из этих «ветеранов» — просто убийцы собственных сограждан, считает Цеков. По его словам, они крайне нагло себя ведут и в мирной жизни, добиваясь все новых льгот. Совладать с ними в условиях нынешней Украины крайне сложно. 

Пандемия коронавируса может привести к признанию ДНР и ЛНР

«Даже в окружении президента все чаще признают, что он не выполняет взятых на себя на последнем саммите «нормандского четверки» обязательств. Лично я считаю, что Зеленский в силах был бы добиться реального прекращения огня в Донбассе, но не хочет добиваться этого», — заявил собеседник ФАН. 

В этой ситуации быстрого решения вопроса Донбасса не просматривается, отметил парламентарий. 

«ДНР и ЛНР де-факто будут строить свою государственность, укреплять взаимоотношения с Россией, во всяком случае с российскими регионами. Я думаю, что на самом деле и власти, и большая часть населения Украины понимают, что Донбасс для них потерян. Но только вслух об этом мало кто решается говорить», — заключил Сергей Цеков. 

Пандемия коронавируса может привести к признанию ДНР и ЛНР

Киев — под внешним управлением

На самом Донбассе ставку делают на укрепление государственности. 

«Были надежды, больше на самой Украине, чем у нас в ДНР, что с приходом Зеленского что-то изменится. Но мы лишь окончательно убедились, что в нынешнем Киеве меняться может только риторика властей, но не дела», — заявил в интервью ФАН член Народного совета ДНР Мирослав Руденко

По его мнению, решения принимаются непубличной частью украинских политиков, и решения эти почти целиком зависят от того, что потребуют в Вашингтоне. 

«Мы видим, что многие из этих решений бьют по интересам граждан Украины. Это и разрешение на продажу земли, и уничтожение остатков бесплатной медицины… При этом, что бы ни говорили разные эксперты, неонацисты по-прежнему задают тон во многих сферах украинской общественной жизни», — заметил собеседник ФАН.

По его словам, несколько дней назад Владимир Зеленский посетил Донбасс, чтобы вручить награды представителям вооруженных формирований Украины. 

Пандемия коронавируса может привести к признанию ДНР и ЛНР

«И за что, спрашивается, награды? За обострение последних недель, когда из-за обстрелов украинских силовиков три мирных жителя погибли, десятки получили ранения? Думаю, что в дальнейшем мало что изменится», — полагает Руденко.

Он напомнил, что на днях прошла информация об учениях украинских морских десантников, которых натаскивают «зачищать неподконтрольные территории». 

«Все шесть лет Украина оставалась страной под внешним управлением. И пока она годится как таран против России, ее будут таким образом использовать. Западу необходимо, чтобы конфликт ни в коем случае не затухал», — считает представитель парламента Донецкой народной республики. 

Донбасс в ответ на такую позицию Украины укрепляет институты государственности. 

«Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы быть признанным государством, хотя бы со стороны главного нашего союзника — Российской Федерации. На данном историческом этапе нас вполне устроит статус Абхазии и Южной Осетии. При этом в современном мире все так быстро меняется, что нельзя исключать переформатирование Украины. Это, безусловно, скажется и на судьбе ДНР и ЛНР», — резюмировал собеседник ФАН. 

Пандемия коронавируса может привести к признанию ДНР и ЛНР

14 апреля 2014 года так называемый и. о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о начале «антитеррористической операции» — АТО. Так было положено начало карательной акции против жителей Донбасса, не пожелавших признавать незаконный русофобский режим в Киеве. За шесть лет жертвами войны, только по официальным данным, стали более 13 тысяч человек.

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