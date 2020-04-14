Пандемия коронавируса может привести к признанию ДНР и ЛНР

Сегодня исполнилось шесть лет указу постмайданных киевских властей о начале так называемой «антитеррористической операции» против народных республик Донбасса. Подписанный так называемым и.о. президента Украины Александром Турчиновым указ, по сути, стал официальным объявлением войны против собственных граждан. И эта война продолжается до сих пор.

Эксперты Федерального агентства новостей рассказали, когда же придет конец войне и как пандемия коронавируса способна повлиять на судьбу Донбасса.

Все зависит от «поствирусных» раскладов

«Ситуация тупиковая. Украина не может силой решить вопрос ДНР и ЛНР. А народные республики не хотят возвращаться в страну, которая убивает мирных жителей», — рассказал политолог, декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Украина сейчас пребывает в состоянии хронического кризиса. Грядущая распродажа земель олигархами и транснациональными корпорациями приведет к очередному кризису власти, на этот раз с непредсказуемыми последствиями, считает политолог.

«Мы видим, что у президента Украины Владимира Зеленского уже сейчас падает рейтинг. А это в «незалежных» реалиях неизбежно приводит в децентрализации власти», — отметил эксперт.

По его мнению, в обозримом будущем ситуация в Донбассе, в том числе на линии фронта, как ни прискорбно, вряд ли изменится. Хотя многое будет зависеть от того, какой Украина выйдет из пандемии коронавируса. Удастся ли ей избежать серьезных жертв и социальных осложнений?

«Я не уверен, что Запад после волны пандемии захочет заниматься Украиной так плотно, как он занимался ею раньше. Вполне возможно, что у ДНР и ЛНР появится хороший шанс на интеграцию в состав России либо на конституирование в качестве самостоятельных постсоветских государств», — заявил Александр Шатилов.

Многое будет зависеть и от российских «поствирусных» раскладов. Дело в том, что в тени борьбы с коронавирусом идет большая аппаратная борьба за перераспределение полномочий, считает собеседник ФАН.

«Важно, кто в российской элите окажется на более выгодных позициях, когда кризис минует: сторонники поддержки ДНР и ЛНР или же сторонники сдачи Донбасса под видом выполнения Минских соглашений выгодным украинской стороне образом», — пояснил политолог.

При этом не только российская элита, но и элиты многих крупных стран на Западе ведут перестановку своих сил для того, чтобы вскоре начать новые сражения, как минимум политические. От того, как именно пройдут все эти трансформации и кто лучше подготовится к новой «посткоронавирусной» реальности, зависит судьба Донбасса, уверен Александр Шатилов.

Донбасс для Украины потерян

Как заявил в интервью ФАН член Совет Федерации Сергей Цеков, украинский президент способен остановить горячую фазу войны в Донбассе, однако это не является его главной задачей.

«Ясно, что Зеленский не хочет выполнять свои предвыборные обещания о том, что он установит мир в Донбассе. Он попытался ускорить процесс обмена пленных, изобразил какие-то меры по разведению воюющих сторон. Однако в условиях падения его рейтинга на него тут же надавили так называемые «ветераны АТО», — рассказал сенатор.

На самом деле большинство из этих «ветеранов» — просто убийцы собственных сограждан, считает Цеков. По его словам, они крайне нагло себя ведут и в мирной жизни, добиваясь все новых льгот. Совладать с ними в условиях нынешней Украины крайне сложно.

«Даже в окружении президента все чаще признают, что он не выполняет взятых на себя на последнем саммите «нормандского четверки» обязательств. Лично я считаю, что Зеленский в силах был бы добиться реального прекращения огня в Донбассе, но не хочет добиваться этого», — заявил собеседник ФАН.

В этой ситуации быстрого решения вопроса Донбасса не просматривается, отметил парламентарий.

«ДНР и ЛНР де-факто будут строить свою государственность, укреплять взаимоотношения с Россией, во всяком случае с российскими регионами. Я думаю, что на самом деле и власти, и большая часть населения Украины понимают, что Донбасс для них потерян. Но только вслух об этом мало кто решается говорить», — заключил Сергей Цеков.

Киев — под внешним управлением

На самом Донбассе ставку делают на укрепление государственности.

«Были надежды, больше на самой Украине, чем у нас в ДНР, что с приходом Зеленского что-то изменится. Но мы лишь окончательно убедились, что в нынешнем Киеве меняться может только риторика властей, но не дела», — заявил в интервью ФАН член Народного совета ДНР Мирослав Руденко.

По его мнению, решения принимаются непубличной частью украинских политиков, и решения эти почти целиком зависят от того, что потребуют в Вашингтоне.

«Мы видим, что многие из этих решений бьют по интересам граждан Украины. Это и разрешение на продажу земли, и уничтожение остатков бесплатной медицины… При этом, что бы ни говорили разные эксперты, неонацисты по-прежнему задают тон во многих сферах украинской общественной жизни», — заметил собеседник ФАН.

По его словам, несколько дней назад Владимир Зеленский посетил Донбасс, чтобы вручить награды представителям вооруженных формирований Украины.

«И за что, спрашивается, награды? За обострение последних недель, когда из-за обстрелов украинских силовиков три мирных жителя погибли, десятки получили ранения? Думаю, что в дальнейшем мало что изменится», — полагает Руденко.

Он напомнил, что на днях прошла информация об учениях украинских морских десантников, которых натаскивают «зачищать неподконтрольные территории».

«Все шесть лет Украина оставалась страной под внешним управлением. И пока она годится как таран против России, ее будут таким образом использовать. Западу необходимо, чтобы конфликт ни в коем случае не затухал», — считает представитель парламента Донецкой народной республики.

Донбасс в ответ на такую позицию Украины укрепляет институты государственности.

«Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы быть признанным государством, хотя бы со стороны главного нашего союзника — Российской Федерации. На данном историческом этапе нас вполне устроит статус Абхазии и Южной Осетии. При этом в современном мире все так быстро меняется, что нельзя исключать переформатирование Украины. Это, безусловно, скажется и на судьбе ДНР и ЛНР», — резюмировал собеседник ФАН.

14 апреля 2014 года так называемый и. о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о начале «антитеррористической операции» — АТО. Так было положено начало карательной акции против жителей Донбасса, не пожелавших признавать незаконный русофобский режим в Киеве. За шесть лет жертвами войны, только по официальным данным, стали более 13 тысяч человек.