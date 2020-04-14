Ученые из Сингапура пришли к выводу, что 70% больных COVID-19 не чувствуют симптомов

Сингапур, 14 апреля. От 50% до 70% людей, инфицированных новым типом коронавируса, могут не испытывать никаких симптомов. Однако при этом они будут являться распространителями вируса. К такому выводу пришли ученые из Сингапура.

В таком состоянии инфицированные могут находиться до 4 недель, прежде чем почувствуют первые симптомы, отмечает специалист по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам. Он также заявил, что даже если бессимптомные носители все-таки заболеют, то они смогут выработать иммунитет к вирусу. Правда появится он через несколько лет, сообщает ТАСС.

На фоне этого передачу вируса бессимптомным носителем назвали одним из главных вызовов в борьбе с COVID-19.

«Отсутствие или же спутанные симптомы зачастую приводят носителей в заблуждение относительно своего состояния, и они продолжают обычную жизнедеятельность, не осознавая опасность распространения инфекции», – поясняет другой ученый, исполнительный директор национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь.

В свою очередь доцент местного университета Сюй Ли Ян отметила, что подобный «скрытых» носителей трудно определить, однако они действительно существуют.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что свыше 40% новых зараженных коронавирусом имеют бессимптомное течение заболевания. Она уточнила, что среди выявленных инфицированных за последние сутки 22% имеют внебольничные пневмонии, 25% — острые респираторные вирусные заболевания и почти 41% вовсе не имеют симптомов, пишет «Газета.ru».