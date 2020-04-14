Эксперты рассказали, как обезопасить поездку в транспорте в пандемию COVID-2019

Москва, 14 апреля. Пассажирам общественного транспорта в период пандемии коронавируса необходимо соблюдать меры санитарной безопасности и выбирать время, когда по городу ездит меньше людей. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий Туту.ру.

Опасность поездки в автобусах и электричках повышается за счет скученности пассажиры, отмечают эксперты. В них в среднем в радиусе 4,5 метра находится больше людей, чем в других видах транспорта. Вентиляция в автобусах и электричках идет на общий объем салона или вагона, пассажиры меняются часто, что увеличивает количество контактов. Кроме того, в общественном транспорте пассажирам приходится держаться за поручни.

Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют выбирать для поездок время, когда нагрузка на транспорт минимальна: ранним утром, днем или поздним вечером. Во время поездки рекомендуют избегать тесного контакта с кашляющими или чихающими людьми, не касаться лица и продезинфицировать руки антисептиком после выхода из салона. По завершении поездки следует переодеться и постирать «дорожную» одежду, вымыть, по возможности, голову, рассказали эксперты.

«Электрички и автобусы опаснее поездов и самолетов», — цитирует специалиста по тропической медицине и организации здравоохранения в странах с ограниченными ресурсами, врача-инфекциониста Викторию Валикову РИА Новости.

В поезде в среднем единовременно путешествуют порядка 220 человек, в самолете — 150. В то же время автобусом одновременно могут ехать 40-50, а всего в один вагон электрички может набиться 200-250 человек.

Ранее ведущий инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что Россия еще не достигла пика эпидемии, сообщает газета «Известия». В итоге количество заболевших в Москве может превысить 20–25 тыс. человек.