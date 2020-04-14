Академик Покровский оценил эффект «Лопинавира» при лечении коронавируса

Москва, 14 апреля. Директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский заявил, что препарат «Лопинавир», который был рекомендован для лечения коронавируса, может не справить с тяжелым случаем инфицирования.

«Лопинавир» вместе с рядом таких препаратов, как «хлорохин», «гидроксихлорохин», «азитромицин» (в комбинации с гидроксилорохином) выделил Минздрав для лечения коронавирусной инфекции. Однако, как объясняет Покровский, на сегодняшний день научные наблюдения показали, что «Лопинавир» не является эффективным средством при лечении тяжелых форм коронавируса.

«К сожалению, уже получены данные из Китая, что при тяжелых формах разницы в течении заболевания у тех, кто получал «Лопинавир», и тех, кто не получал, нет. Поэтому есть большие сомнения относительно его эффективности», — цитирует покровского РИА Новости.

Кроме того академик отмечает, что, возможно, данный препарат может быть эффективен при легких формах заболевания.

Напомним, ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн предположил, что вакцина от коронавируса нового типа COVID-19 может появиться в 2021 году. По словам специалиста, создать пригодные для испытания варианты вакцины не так сложно, однако очень много времени уходит на непосредственно сами испытания, пишет «Газета.ru».