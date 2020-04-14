Вирусологи рассказали, когда может появиться вакцина от коронавируса

Москва, 14 апреля. Вакцина от коронавируса может появиться уже в 2021 году, но выявление возможной токсичности и проверка влияния на беременность могут затянуть процесс на полтора года, рассказали эксперты.

По словам профессора, доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна пригодные для испытания варианты вакцины создать не так сложно, сами испытания занимают очень много времени.

«Тем более что на каком-то этапе начнутся испытания на добровольцах, поскольку большинство животных не реагируют на этот вирус. Но я надеюсь, что к концу года или в самом начале следующего кандидатные вакцины будут созданы», — цитирует Альтштейна РИА Новости.

Сроки массового применения вакцины зависят от результатов испытаний, так как даже при понятном процессе разработки препарат может оказаться недостаточно эффективным, отметил вирусолог.

Эксперт напомнил, что ни одна вакцина не дает стопроцентную гарантию. Но если ее можно применять, если вакцина способна защитить более 50% людей. Хорошая вакцина должна защищать 80-90% людей, утверждает Альтштейн.

Кроме того, на сроки разработки влияют необходимые для изучения процессы, которые невозможно ускорить.

Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев считает, что на создание вакцины может потребоваться полтора года.

«Полтора года — прогноз в среднем. Раньше или позже на несколько недель, не больше. Потому что там есть определенные требования, которые надо обязательно выполнять», — отметил ученый.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев назвал список из пяти мест, где легче всего заразиться коронавирусом, сообщила газета «Известия». Первую строчку заняли аптеки.