Эксперт ВШЭ Попович рассказала, как коронавирус в РФ стал развиваться по своему сценарию

Москва, 14 апреля. Несоблюдение режима самоизоляции в Москве вывело Россию на свой сценарий распространения коронавируса и этот вариант отличается от других европейских стран. Такое мнение высказала кандидат биологических наук, директор института экономики здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович.

По мнению эксперта, у России были шансы пойти по итальянскому или испанскому варианту, если бы не ввелись меры самоизоляции и дистанцирования. По словам Попович, российский сценарий не такой печальный, как американский, но и не более оптимистичный, чем греческий.

Она также отметила, что бороться с заболеванием в РФ мешает безответственность некоторых молодых людей, которые ошибочно считают, что они вне группы риска. Однако это не так, объясняет Попович, поскольку осложнения после COVID-19 могут быть очень тяжелыми, сообщает URA.ru

Напомним, согласно последним данным американского университета Хопкинса, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило отметку в 2 миллиона человек. При этом, согласно статистике, более четверти всех инфицированных находятся в Соединенных Штатах Америки.