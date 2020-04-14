Ученый назвал переболевших важнейшим ресурсом в борьбе с COVID-19

Вашингтон, 14 апреля. Важнейшим ресурсом в борьбе с пандемией COVID-19 могут стать те, кто уже переболел коронавирусом, так как они имеют иммунитет. Об этом заявил выпускник Кембриджского и Калифорнийского университетов, специалист по вопросам иммунитета, доктор биофизики Перец Партенски.

По словам ученого, получившие иммунитет к коронавирусу люди могут ухаживать за больными, работать курьерами или помогать людям другим способом. Партенски предупредил, что иммунитет не является гарантией от повторного заражения. Но это снижение риска передачи вируса и способность организма к быстрой самозащите. По его мнению, следует оценить уровень этой защиты, чтобы переболевший знал, что рискует в меньшей степени, чем иные люди.

Обладая иммунитетом к COVID-19 выздоровевшие могут выполнять различные обязанности, которые несут риск для тех, кто еще не столкнулся с коронавирусом. Пройдя базовую подготовку они могут работать с зараженными людьми, заботиться о детях врачей и тех, кому во время карантина нужно быть на работе, помогать в больницах, доставлять нуждающимся продовольствие и лекарства. Самой простой и необходимой функцией Партенски считает «помощь в поиске других людей с иммунитетом».

Ученый подчеркивает, что решение о присоединении к «корпусу коронавируса» выздоровевший должен принимать самостоятельно.

«В зависимости от того, какими уникальными возможностями или способностями ты располагаешь в своей общине, ты сам можешь почувствовать свою ответственность по отношению к другим. Ответственное общество – это как раз такое, в котором каждому человеку легко понять, как он может помочь наилучшим образом. Но ответственность за принятие верного решения – это персональная ответственность», — цитирует Партенски РИА Новости.

Ученый отметил, что его идея вполне универсальна и применима это во всех странах, в которых он жил, в том числе в США, Великобритании и России.

«Страны и города будут учиться на экспериментах других и будут адаптировать полученные уроки к местным реалиям. Все стратегии открыты», — заключил Партенски.

Ранее газета «Известия» сообщила, что московский метрополитен со вторника временно закроет проход на некоторые вестибюли 20 наименее востребованных станций.