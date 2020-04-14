Эксперт по финансам Дайнеко рассказала, как получить максимум выплат по безработице

Москва, 14 апреля. Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности «Финшок» Ольга Дайнеко рассказала, как получить максимальные выплаты по безработице в период всемирной пандемии коронавируса и самоизоляции. Как пояснила специалист, трудовая книжка, приказ об увольнении и справки от работодателя сейчас не нужны.

Как пояснила Дайнеко, человеку, желающему получить пособие по безработице, стоит начать с регистрации на портале «Работа в России», активировав вход на который можно через учетную запись Госуслуг. Далее следует заполнить заявление и резюме. По словам эксперта, это все. Далее за гражданина всю необходимую информацию центры занятости будут собирать сами в течение 10 дней.

Также обратившемуся должны предложить пройти онлайн-собеседования и подобрать свободные вакансии. В том случае, если таковых не будет, то его официально признают безработным, пишет РИА Новости.

Пособие будет назначаться на первый же день, после признания гражданина безработным. При этом, как отмечает эксперт, обсуждается возможность получения всеми обратившимся в центр занятости населения с 1 марта 2020 года, получение максимального пособия в размере МРОТ, то есть 12 130 рублей.

При этом, выплата будет назначаться на три месяца без учета прежних доходов. Для граждан с несовершеннолетними детьми будет выплачиваться дополнительная надбавка в размере 3 тысяч рублей на ребенка. Однако, как пояснила Дайнеко, в настоящее время это постановление находится на обсуждении.

«Нет информации о требованиях к стажу, который сейчас влияет на величину выплаты. Также не ясно, как быть ИП и самозанятым, которые потеряли доходы», — поясняет Дайнеко.

В настоящее время пособия по безработице назначают по действующим правилам. То есть в размере 75% от его бывшей зарплаты с последующим уменьшением выплаты. При этом, максимальный размер ее не может превышать 13 тысяч рублей, а минимальный 1 тысячи рублей.

Напомним, ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что число безработных в России может вырасти с 2,5 млн до 8 млн. Данная тенденция связана с кризисом из-за пандемии коронавируса. По мнению Кудрина, в данный момент значительно снизился спрос на ряд товаров и услуг, в частности в спортивном и развлекательном сегменте, пишет «Газета.ru».