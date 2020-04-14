Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Пригожина поразил вид сзади супруги Валерии во время «подушечного» челленджа

45
0 Оставить комментарий

Пригожина поразил вид сзади супруги Валерии во время «подушечного» челленджа

Москва, 14 апреля. Музыкального продюсера Иосифа Пригожина поразил вид сзади снявшейся для «подушечного» челленджа певицы Валерии. Пикантными фото исполнительница поделилась с поклонниками в соцсети Instagram.

Валерия поддержала коллег, которые решили развлечь находящихся в режиме самоизоляции россиян забавной акцией. Исполнительница приложила к телу симпатичную подушку, закрепила ее на талии ремнем и сделала фото напротив зеркала в таком виде.

В подписи к посту Валерия отметила, что готова к критике хейтеров, которые напомнят ей о возрасте.

«Мне не важно, что вы обо мне думаете. Я хочу, чтобы вы могли поднять родным настроение. Не важно, какой для этого выбран способ. Знаете, чего стоит один взгляд мужа, который смотрит на тебя сзади и ничего не понимает?» — написала Валерия.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Подписчики в комментариях к публикации отмечали, что даже в наряде из подушки исполнительница выглядит роскошно. Оказалось, что многие из поклонников Валерии уже поддержали челлендж и ждут, когда кто-нибудь из знаменитостей запустит новую акцию для поднятия настроения.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова приняла ванну в лапше быстрого приготовления в рамках челленджа с блогером Гусейном Гасановым.

Телеведущая творчески подошла к выполнению задания. Она позировала на камеру в купальнике, превратив не самое приятное занятие в эротическую фотосессию. Однако между кадрами она выражала отвращение. По ее словам, лапша была неприятна как на ощупь, так и по вкусовым качествам — ее не посолили.

Новости партнеров

Источник: Instagram @valeriya
Новости партнеров