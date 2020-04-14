Пригожина поразил вид сзади супруги Валерии во время «подушечного» челленджа

Москва, 14 апреля. Музыкального продюсера Иосифа Пригожина поразил вид сзади снявшейся для «подушечного» челленджа певицы Валерии. Пикантными фото исполнительница поделилась с поклонниками в соцсети Instagram.

Валерия поддержала коллег, которые решили развлечь находящихся в режиме самоизоляции россиян забавной акцией. Исполнительница приложила к телу симпатичную подушку, закрепила ее на талии ремнем и сделала фото напротив зеркала в таком виде.

В подписи к посту Валерия отметила, что готова к критике хейтеров, которые напомнят ей о возрасте.

«Мне не важно, что вы обо мне думаете. Я хочу, чтобы вы могли поднять родным настроение. Не важно, какой для этого выбран способ. Знаете, чего стоит один взгляд мужа, который смотрит на тебя сзади и ничего не понимает?» — написала Валерия.

Подписчики в комментариях к публикации отмечали, что даже в наряде из подушки исполнительница выглядит роскошно. Оказалось, что многие из поклонников Валерии уже поддержали челлендж и ждут, когда кто-нибудь из знаменитостей запустит новую акцию для поднятия настроения.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова приняла ванну в лапше быстрого приготовления в рамках челленджа с блогером Гусейном Гасановым.

Телеведущая творчески подошла к выполнению задания. Она позировала на камеру в купальнике, превратив не самое приятное занятие в эротическую фотосессию. Однако между кадрами она выражала отвращение. По ее словам, лапша была неприятна как на ощупь, так и по вкусовым качествам — ее не посолили.