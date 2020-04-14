Бондарчук показала Орбакайте, Табакова и Преснякова в молодости

Москва, 14 апреля. Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук поделилась в Instagram-аккаунте архивным снимком из своей юности. На фотографии, которая была сделана почти 30 лет назад, кроме экс-супруги знаменитого режисера оказались и другие звезды российского шоу-бизнеса.

На снимке также запечатлена 20-летняя Кристина Орбакайте. На фото молодая певица позировала в дубленке и с длинными кудрявыми волосами о плеч. Кроме того, в кадр попались и другие звездные гости Бондарчук, среди которых,например, Владимир Пресняков-младший и Антон Табаков.

По словам Светланы Бондарчук, снимок был сделан 1 декабря 1991 года. Тогда она только вернулась из роддома с сыном Сергеем и первые гости пришли навестить семью в квартиру на Большой Грузинской улице. По воспоминаниям Бондарчук, это была «практически студия», поскольку квартира состояла из спальни и общей комнаты.

«Порой в этой квартире оставались ночевать по 7–8 человек, как мы там умещались я до сих пор не понимаю, но было весело», — написала Бондарчук.

Он также призналась, что в то время была абсолютно счастлива. По словам Бондарчук, после выписки она еще не понимала, каково это быть мамой. Однако в тот момент она сразу усвоила, что с рождением первенца ее жизнь сильно изменилась.

Напомним, ранее светская дива и журналистка Светлана Бондарчук насторожила своих поклонников фотографией, сделанной в самолете, пишет «Газета.ru».