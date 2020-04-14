Киркоров решил распродать треть одежды из своего гардероба

Москва, 14 апреля. Треть знаменитого гардероба короля российской эстрады Филиппа Киркорова пойдет на продажу. Об этом сообщил стилист певца Арсен Айрапетов. По словам помощника исполнителя, всего гардероб Киркорова насчитывает около миллиона единиц вещей, а также три тысячи пар обуви.

Как пояснил Айрапетов, в настоящее время у Киркорова появилось время разгрузить свой гардероб и отсортировать все вещи. Музыкант делает это вместе со своим стилистом. Для того, чтобы разобраться в вещах, они уже потратили шесть дней, однако работы там еще примерно на четыре дня, поясняет помощник Киркорова.

После того, как вещи будут отсортированы и сфотографированы, певец планирует продать их через онлайн-магазин.При этом отмечается, что размер одежды будет весьма велик, ведь артист отличается высоким ростом.

«К примеру, куртку, которая стоила четыре тысячи евро, отдадим за полторы. Она можно сказать неношеная. Думаю, что те, кто понимает толк в брендовой одежде, будут покупать. Филипп Киркоров надеется распродать треть одежды из своего гардероба», — заявил Айрапетов в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Он также отметил, что самая дешевая одежда, например футболки и джинсы, будет продаваться от семи тысяч рублей.

Напомним, ранее Филипп Киркоров отменил ряд своих концертов, которые должны были пройти в Прибалтике. Причиной тому стало распространение коронавируса. На осень были перенесены концерты в Латвии, Литве и Эстонии, пишет «Газета.ru».