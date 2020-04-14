Пушков назвал скрытые симптомы главной опасностью коронавируса

Москва, 14 апреля. Пациенты, не имеющие симптомов заражения коронавирусом до момента выявления заболевания, являются неопознанными разносчиками инфекции. В этом заключается главная опасность SARS-CoV-2, заявил сенатор Алексей Пушков.

Своим мнением председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике поделился в микроблоге Twitter. Он отметил, что названная ранее Роспотребнадзором доля зараженных без симптомов, составляющая 40%, не должна успокаивать.

«С одной стороны, они могут лечиться дома, что снижает нагрузку на больницы. С другой, являются до момента выявления неопознанными разносчиками инфекции», — написал Алексей Пушков.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 40% инфицированных коронавирусом пациентов не испытывают никаких симптомов. Она пояснила, что из 2558 новых пациентов с коронавирусом у 1040 человек не проявляются симптомы. При этом у 22% из них заболевание протекает в форме легкой пневмонии, у 25% в виде респираторной вирусной инфекции, 40% не имеют каких-либо клинических симптомов.

По состоянию на 03.30 по московскому времени, в мире официально зарегистрировано 2 019 320 случаев заражения. При этом летальных исходов насчитывается 119 483. Тем временем в России инфицированы более 18 тысяч человек, при этом 1 400 удалось вылечиться. Зафиксировано 148 случаев летального исхода.