Лоза осудил Успенскую, которая начала «торговать лицом» из-за коронавируса

Москва, 14 апреля. Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал решение певицы Любови Успенской, которая предложила поклонникам услугу видеопоздравления. Музыкант пояснил, что обычно у популярных артистов остаются сбережения, которые позволяют переждать тяжелые времена и «не торговать лицом».

Ранее ряд СМИ сообщил, что введенный в России режим самоизоляции «ударил» по многим звездам, так как им пришлось отменять и переносить концерты, лишаясь гонораров. Среди таких звезд оказалась Любовь Успенская. Артистка предложила своим фанатам записывать видеопоздравления, которые навсегда останутся с ними.

Как пояснил Лоза, он не знает, насколько трудная ситуация сложилась у Успенской, однако,по его мнению, артисты достаточно зарабатывали, чтобы скопить денег «на черный день».

«Где-то обычно есть немного денег, чтобы переждать. Чтобы в такое время, как сейчас, не торговать лицом и свадебным генералом не становиться», — заявил Лоза в беседе с газетой «Взгляд».

Он также отметил, что предложение записывать видео-открытки поступало и ему самому, однако он отказался, поскольку не готов «изображать счастье». По его мнению, сейчас страдают не только все артисты, но и коллектив, фанаты. По мнению Лозы, пострадал весь шоу-бизнес и сложно определить насколько, так как у каждого свой заработок.

«Но продавать видеооткрытки – это вряд ли заработок от безысходности», — считает композитор.

Напомним, ранее Лоза посоветовал россиянам не сидеть без дела и найти себе удаленную работу на время карантина по коронавирусу. Он привел в пример своего сына, который нашел себе необычную подработку в Сети. Наследник дает уроки иностранного языка в Интернете.