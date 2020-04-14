Ученый рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

Москва, 14 апреля. В столице наблюдается парадоксальная ситуация с распространением коронавируса и изменением индекса самоизоляции. Об этом заявил доктор медицинских наук, президент Российского медицинского общества, профессор Евгений Ачкасов.

Ученый отметил, что изначально, находясь на самоизоляции, россияне строго следовали соответствующим рекомендациям. Однако потом ситуация изменилась.

«Когда все начиналось, наши граждане демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности и индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2-4,3. Последнюю неделю он четко снижается», — заявил Ачкасов в эфире телешоу «60 минут» на канале «Россия 1».

Профессор подчеркнул, что снижение индекса самоизоляции обратно пропорционально росту количества зараженных и жертв коронавируса. По словам Ачкасова, «это вообще парадоксальная ситуация».

Медик напомнил, что к серьезным осложнениям, в том числе к фиброзу легких, могут привести даже легкие формы COVID-19.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса (США), количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило отметку в два миллиона человек, сообщила газета «Известия». От коронавируса умерли 119 483 человека, 448 655 заразившихся полностью вылечились.

Более четверти всех инфицированных (682 тысячи) находятся в Соединенных Штатах. В Испании заболели более 170 тысяч человек, 159 тысяч — заразились в Италии. В России коронавирусом заражены более 18 тысяч человек, 1 400 россиян победили инфекцию. Зафиксировано 148 случаев летального исхода.