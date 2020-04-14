Доктор Мясников объяснил различия между самоизоляцией и карантином

Москва, 14 апреля. Врач и телеведущий Александр Мясников разъяснил россиянам разницу между карантином и самоизоляцией. По его словам, любая изоляция должна быть ограничена определенными сроками, иначе ситуация может стать еще хуже, чем пандемия коронавируса.

В интервью радио Sputnik Мясников отметил, что остановить распространение COVID-19 можно, если принудительно отправить всех на карантин. При этом он добавил, что категоричный запрет на выход из дома сегодня пока не нужен.

«Что мы делаем — это не есть карантин и, наверное, даже не совсем самоизоляция. Принцип карантина в том, чтобы люди не контактировали друг с другом никаким образом, чтобы не передавали инфекцию, но мы же его не соблюдаем. У нас работает общественный транспорт, и на нем врачи, полицейские и продавцы ездят на работу», — заявил Мясников.

По его словам, гибкость во время карантина и есть режим самоизоляции, который действует сейчас на территории России. По мнению врача, при отсутствии этих послаблений, россиян могли бы ждать проблемы страшнее COVID-19.

«Я лично уверен, что изоляция не должна быть продлена больше определенных сроков, поскольку потом проблемы могут быть такие, что COVID-19 за счастье покажется», — заявил Мясников.

Ранее в своем Telegram-канале Мясников призвал россиян не паниковать из-за пандемии коронавируса, а помнить, что скоро в стране будут отмечать День Победы. Доктор выразил уверенность, что мы «победим и сейчас, если не будем паниковать».

Американский Университет Джонса Хопкинса в ночь на 14 апреля сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 млн, передает «Газета.ру». Жертвами коронавирусной инфекции в мире стали уже 119 483 человека. Число выздоровевших приближается к 449 тысячам.

В России, согласно последним данным, заражены коронавирусом 18 328 человек, 148 пациентов скончались, вылечились 1470 человек, передавал RT.