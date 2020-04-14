Врач назвал аптеку самым опасным местом для заражения коронавирусом

Москва, 14 апреля. Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев назвал список из пяти мест, где чаще всего человек может заразиться коронавирусом. Так, среди магазинов и заправок, лидером оказалась аптека.

По мнению врача, в аптеку люди приходят больными, поскольку за лекарственными препаратами множество посетителей обращаются лишь при первых или длительных симптомах заболевания. Кроме того, при покупке медикаментов многие просят работника аптеки консультации, из-за чего возникает очередь и скопление людей при котором рекомендуемую дистанцию держать становится невозможно.

Для того, чтобы обезопасить себя, Зайцев советует посещать аптеку в маске, обрабатывать нос противовирусной мазью, заранее иметь список необходимых лекарств и их аналогов, а также постараться приходить за медикаментами, когда в аптечном пункте будет мало людей, пишет газета «Аргументы и Факты».

Вторым местом в рейтинге стал продуктовый магазин. В данном случае врач также советует ходить за продуктами в маске, обрабатывать ручки тележки или корзинки антисептиком, а предпочтение отдавать расфасованным продуктам. Кроме того, в магазине не стоит задерживаться, лучше ходить за покупками с заранее составленным списком, считает Зайцев.

Другим опасным местом он назвал заправки. По мнению специалиста, перед тем, как заправлять машину, стоит обработать руки санитайзером или антисептиком на спирту.

Выгул собаки и вынос мусора врач также назвал опасными, поскольку вирусные частицы могут некоторое время оставаться на поверхностях и в пыли. Для того, чтобы обезопасить себя, он советует тщательнее мыть собственные руки, а также лапы питомца.