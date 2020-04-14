Канделаки с иронией отреагировала на слова Лукашенко о коронавирусе

Москва, 14 апреля. Телеведущая Тина Канделаки с иронией отреагировала на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего ранее, что в его стране никто не умер от COVID-19.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии ни один из зараженных коронавирусом пациентов не скончался от COVID-19. Причиной смерти, по его словам, являются сопутствующие заболевания.

Канделаки с иронией заметила, что все умирают в конечном итоге от одной причины.

«Все мы умрем от остановки сердца. Все остальное — миф и провокация», — пошутила она в своем Telegram-канале.

Ранее на слова Лукашенко отреагировал коллега Канделаки Владимир Соловьев. Он с иронией заметил, что «никто в мире вообще не умер от COVID-19».

Гость эфира «Соловьев Live» главврач московской больницы №71 Александр Мясников уточнил, что на фоне заражения COVID-19 могут обостряться другие заболевания. В клиники поступают пациенты по разным причинам, а позднее у них обнаруживается коронавирус.

По данным на 13 апреля, в Белоруссии за сутки COVID-19 подтвердился у 341 человека, число заражений возросло до 2919, передавал RT. Три человека скончались, в результате чего общее число жертв коронавируса достигло 29.

Американский Университет Джонса Хопкинса в ночь на 14 апреля сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 млн. Жертвами коронавирусной инфекции в мире стали уже 119 483 человека. Число выздоровевших приближается к 449 тысячам.