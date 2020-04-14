Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова впервые показала супруга

Москва, 14 апреля. Бывшая участница дуэта «Тату» Юиля Волкова впервые показала супруга, которого скрывала два года. Фото она опубликовала в соцсети Instagram.

Экс-солистка «Тату» не любит выставлять напоказ личную жизнь. Волкова скрывала внешность и имя мужа более двух лет, но теперь опубликовала фотографию, на которой ее сзади обнимает мужчина.

На снимке видно лишь часть лица избранника Волковой, а его глаза скрыты солнцезащитными очками. Певица не стала распространяться о личной жизни. Подпись к фото, очевидно, касалась введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер. Певица написала, что очень ждет встречи с близкими и призвала поклонников побыть дома с родными и друзьями.

«Я знаю — все еще будет. Самое лучшее впереди! Обнимите сейчас своих близких людей, детей, родителей, друзей и побудьте дома с ними», — подписала романтичный кадр Волкова.

В начале года песня «All the things she said» группы «Тату» получила платиновый статус в Великобритании, сообщила «Газета.ру». С момента выхода композиции в 2002 году на территории Великобритании было продано более 600 тысяч копий композиции, чего достаточно для получения платинового статуса.

Англоязычная версия хита «Я сошла с ума» стала единственной композицией российской группы, которая занимала лидирующие позиции в британском чарте UK Singles Chart на протяжении четырех недель. Песня вошла в число десяти самых продаваемых на территории Франции и Великобритании. Клип на нее собрал 200 миллионов просмотров на YouTube.