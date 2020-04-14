Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2 млн

Вашингтон, 14 апреля. Согласно данным американского университета Хопкинса, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило отметку в 2 миллиона человек. При этом, согласно статистике, более четверти всех инфицированных находятся в Соединенных Штатах Америки.

По состоянию на 03.30 по московскому времени, в мире официально зарегистрировано 2 019 320 случаев заражения. При этом летальных исходов насчитывается 119 483. Полностью излечиться от коронавируса удалось 448 655 человекам, сообщают данные, опубликованные университетом Джона Хопкинса во вторник.

Лидером по количеству зараженных по-прежнему являются США. Там на текущий момент зафиксировано 682 тысячи инфицированных. Далее идет Испания, где коронавирусом заболели более 170 тысяч человек. Третьей страной числится Италия с 159 тысячами зараженных. В список десяти стран также входят Франция, Германия, Великобритания, Китай, Иран, Турция и Бельгия.

На сегодняшний день в России коронавирусом заражены более 18 тысяч человек, при этом 1 400 удалось вылечиться. Зафиксировано 148 случаев летального исхода.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.