Более четверти российских компаний собираются сократить зарплаты работникам

Москва, 14 апреля. Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили, что планируют снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода. Данные озвучили аналитики сервиса hh.ru в ходе ежеквартального исследования «Настроения работодателей».

Как сообщают «Известия», 27% опрошенных предпринимателей заявили, что планируют сократить зарплаты своим работникам. 9% в этом уверены («точно уменьшатся»), а 18% — сомневаются. Сохранить выплаты в прежнем объеме планируют только 30% фирм. Лишь 5% отметили, что могут поднять зарплаты работникам.

Отвечая на вопрос о возможных увольнениях, примерно треть опрошенных сообщила, что ожидаются сокращения, 12% — точно уменьшат штат в ближайшие полгода, 25% — возможно будут сокращать сотрудников.

«В каждой пятой фирме штат уже сократили. Большинство работодателей заявили, что под сокращение попали или попадут в первую очередь рядовые специалисты», — сообщают «Известия».

Комментируя итоги опроса, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что безработица точно будет расти, однако о прогнозах сейчас говорить сложно. По его словам, без работы могут оказаться несколько миллионов человек, но это произойдет не в один момент. При этом не исключено, что к 1 мая ситуация стабилизируется.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране прорабатываются дальнейшие меры по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. Как передавал RT, в обсуждениях участвуют правительство, координационная комиссия, которую возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, экономические эксперты администрации президента и лично глава государства Владимир Путин.

В понедельник стало известно, что на пленарном заседании 14 апреля депутаты Госдумы обсудят инициативу о создании межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Совет Думы поддержал соответствующее предложение вице-спикера палаты, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова. Депутаты, которые войдут в комиссию, будут общаться с теми предприятиями, которые пострадали от эпидемии коронавирусной инфекции.