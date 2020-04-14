Киркоров и Смехова душевно поздравили Навку с днем рождения архивными снимками

Москва, 14 апреля. Российский певец Филипп Киркоров поздравил с 45-летием российскую фигуристку, двукратную чемпионку мира Татьяну Навку. В своем Instagram-аккаунте исполнитель опубликовал архивный снимок со спортсменкой, назвав именинницу милой и очаровательной. К поздравлению также присоединилась актриса Алика Смехова.

«Пользуясь словами твоих и моих поклонников хочу тебя поздравить! Люблю!» — написал Киркоров

Король российской эстрады также назвал Навку «богиней», пожелав быть прекрасной и непобедимой.

«Пусть все, к чему Вы идете, обязательно сбудется! Живите и получайте удовольствие от жизни! Находите счастье и в мелочах и в больших успехах!», — пожелал певец.

К поздравлениям также присоединилась актриса и телеведущая Алика Смехова. В Instagram она выложила архивную фотографию, где запечатлена с фигуристкой на одном из праздничных мероприятий. В своем поздравлении Смехова отметила, что Овнам не повезло в этом году, поскольку люди, рожденные под этим знаком зодиака, вынуждены сидеть дома на добровольной самоизоляции. Поэтому давние подруги впервые не погуляют на празднике фигуристки, пояснила актриса.

«Но это не мешает мне поздравить тебя и пожелать здоровья и семейного благополучия. Полистала наши фото, столько всего было и столько же еще впереди», — написала Алика Смехова.

Напомним, прославленная российская фигуристка 13 апреля отметила свое 45-летие. Главным триумфом Навки считается первое место на Олимпийских играх – 2006 в Турине, после которого спортсменка завершила профессиональную карьеру и сосредоточилась на участии в ледовых шоу и организации собственных проектов, пишет «Газета.ru».