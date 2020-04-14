Заворотнюк и Чернышев поздравили Навку с юбилеем

Москва, 14 апреля. Проходящая лечение от злокачественной опухоли российская актриса Анастасия Заворотнюк поздравила с днем рождения фигуристку и олимпийскую чемпионку Татьяну Навку.

Спортсменка 13 апреля отметила 45-й день рождения. Навку поздравили с юбилеем коллеги и представители отечественного шоу-бизнеса, в том числе певица Жасмин, Анита Цой, Анна Семенович, Филипп Киркоров и Алика Смехова. Не забыл об олимпийской чемпионке и Евгений Плющенко.

Больная раком Анастасия Заворотнюк и ее муж, партнер Навки по ледовым мюзиклам Петр Чернышев также адресовали поздравление чемпионке по случаю юбилея. Артистка опубликовала соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Instagram.

Заворотнюк поделилась с подписчиками подборкой сделанных во время выступлений Навки и Чернышева кадров. Фото актриса сопроводила трогательным поздравлением и пожеланием любви, новых успехов и благополучия.

«Сегодня День рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнерши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки! Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Насти и Петра», — говорится в сообщении.

Олимпийская чемпионка в комментарии к публикации поблагодарила артистку за поздравление.

«Настенька, спасибо, Любимая!» — написала Навка.

В начале апреля Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь, поблагодарив супругу Стаса Михайлова за поздравление с днем рождения, сообщает «Газета.ру». Поклонники считают, что вскоре семья актрисы выступит с официальным заявлением и расскажет о том, что Анастасия Заворотнюк идет на поправку.