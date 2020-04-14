Пранкеры поговорили о России с певицей Билли Айлиш от имени Греты Тунберг

Москва, 14 апреля. Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов (Лексус и Вован) от имени шведской школьницы и эко-активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте поговорили о России с американской певицей Билли Айлиш.

По словам пранкеров, они получили телефон мамы Билли Айлиш у актера Вуди Харрельсон («Прирожденные убийцы»), с которым также поговорили от имени Тунберг. О чем был разговор, они уточнить отказались, но отметили, что мама Айлиш связала их с дочкой.

В беседе от имени Греты они сообщили Айлиш, что эко-активистку пригласили для участия в экологической акции в Россию, и спросили у певицы, понравилась ли ей Москва и телешоу Ивана Урганта, в котором певица поучаствовала во время визита в российскую столицу.

«Я была там (в Москве) всего три дня и почти ничего не видела. Комик (Ургант) был одним из самых приятных людей из всех, что я когда-либо встречала, даже в США. Многие люди с виду милые, но на самом деле это только кажется, часто это напоминает Голливуд, они иногда странные и только прикидываются, но вот этот был по-настоящему милым. В целом нам очень понравилось», — цитирует часть беседы Айлиш с пранкерами РИА Новости.

«Грета» призналась певице, что в Бруклине у нее есть парень, он якобы русский хакер и пытался взломать систему Пентагона.

Ранее газета «Известия» сообщила, что опубликовавшего в социальной сети видеопранк на тему коронавируса тюменского школьника задержали за «Мелкое хулиганство». На видео юноша с друзьями в противогазах и костюмах химической защиты делал вид, что ловит якобы зараженных коронавирусом людей. Совершеннолетнего участника видеопранка поместили под арест на пять суток.