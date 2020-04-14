Иван Ургант в день рождения станет гостем своего шоу 

Москва, 14 апреля. В свой день рождения телеведущий Иван Ургант станет гостем своего же шоу на Первом канале. Любой желающий сможет задать вопрос артисту, однако для этого нужно будет выполнить несколько условий.

На официальной странице шоу «Вечерний Ургант» в Instagram сообщается, что 16 апреля телеведущий празднует свой день рождения.

«В честь этого события Иван пересядет из кресла ведущего на диван и ответит на ваши вопросы», — написано в публикации.

Видео с вопросами нужно будет отправить на почту программы. При этом есть несколько обязательных условий.

Ролик должен быть записан в горизонтальном формате и длиться не больше одной минуты. Вопросы рекомендуют задавать «как можно лаконичнее и точнее».

Есть отдельные требования и к внешнему виду: нужна белая рубашка, галстук или галстук-бабочка. Вопросы будут принимать до 16.00 по московскому времени 15 апреля.

Ранее Ургант в своем шоу высмеял тех, кто массово скупает туалетную бумагу из-за распространения коронавируса. В прологе вечернего шоу актер и режиссер Григорий Добрыгин принес Урганту черный кейс, в котором находились четыре рулона туалетной бумаги. Телеведущий, увидев это, с недоумением спросил, почему артист принес так мало. Добрыгин заявил, что больше не было.

В середине марта команда «Вечернего Урганта» сообщила о решении снимать следующие выпуски программы без зрителей в зале. Как отмечается в сообщении, команда проекта дорожит здоровьем зрителей, поэтому приняла решение отказаться от участия массовки в съемках проекта.