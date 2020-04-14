Трамп назвал исторической договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 14 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти исторической и поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и саудовское руководство.

На брифинге для журналистов Трамп заявил, что «это историческая сделка». И она, по его словам, поможет 11 миллионам рабочих в США, занятым в нефтегазовой отрасли. Трамп подчеркнул, что «это очень монументально».

«Я хочу поблагодарить короля и наследного принца Саудовской Аравии, президента России Владимира Путина и хорошего друга, проявившего большую гибкость, президента Мексики», — добавил глава Белого дома.

В минувшее воскресенье ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти после произошедшего в марте обвала цен на мировых рынках. На первом этапе, который начнется в мае-июне текущего года, снижение составит 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Позднее Трамп заявил, что страны ОПЕК+ стремятся к общему сокращению добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки, передавал RT. По его словам, в таком случае энергетическая промышленность вновь станет сильной после окончания пандемии коронавируса.

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, без его участия она могла не состояться, передавала «Газета.ру». Как уточнил министр, Путин постоянно связывался с американской стороной и Саудовской Аравией и обсуждал детали сделки.